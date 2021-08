Magazine Marcos Veras diz que reprises são "como comemorar algo bom nesse período" Ator que pode ser visto na novela Pega-Pega (2017) e no humorístico A Escolinha do Professor Raimundo (2015) diz que a arte e sua família o salvaram durante a pandemia

Pai coruja e de primeira viagem, o ator Marcos Veras, 41, diz que a arte e sua família o salvaram durante a pandemia. Em reprise na Globo com a novela Pega-Pega (2017) e o humorístico A Escolinha do Professor Raimundo (2015), ele aprendeu a usar as redes sociais a seu favor, e agora celebra o avanço da vacinação e a possibilidade de desenvolver novos projeto...