Magazine Marcos Fayad, um dos fundadores do Martim Cererê, morre em Goiânia Corpo será velado e sepultado em Catalão

Atualizada às 10h52 O produtor cultural, ator, diretor e um dos fundadores do Centro Cultural Martim Cererê, Marcos Fayad, morreu nesta quarta-feira (17), no Hospital Santa Helena, em Goiânia. Fayad estava internado há 15 dias na unidade de saúde e faleceu em decorrência de um câncer. De acordo com a assessoria do prefeito de Catalão, Adib Elias, que é ...