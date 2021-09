Magazine Marcelo Serrado se posiciona contra Bolsonaro e diz ter perdido 15 mil seguidores "Perdi semana passada quase 15 mil pessoas que me seguem porque disse que votei no professor e sou contra o coiso! Ufa, deu um alivio! Agora o que me espanta é que essas 15 mil ainda acreditam, como explicar?", escreveu o atror

Um posicionamento público contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez com que o ator Marcelo Serrado, 54, perdesse seguidores nas redes sociais. No dia 7 de setembro, o artista publicou uma imagem da bandeira do Brasil e reforçou que "não apoio e nunca apoiei esse governo! Fora Bolsonaro". Ver essa foto no Instagram...