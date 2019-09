Magazine Marcelo Nova se apresenta no palco do Bolshoi Pub

O veterano cantor Marcelo Nova se apresenta, na sexta-feira, a partir das 23 horas, no palco do Bolshoi Pub. No repertório, o roqueiro traz grandes sucessos da carreira, como Sílvia, Só o Fim, Bateu Morreu e Eu Não Matei Joana D’Arc. Marcelo Nova é um dos grandes nomes da história do rock nacional em uma trajetória de 40 anos de estrada. O auge do sucesso se deu nos an...