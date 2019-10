Magazine Marcelo Jeneci apresenta nova turnê em Goiânia Cantor faz show da turnê do disco Guaia, terceiro da carreira

O cantor e compositor Marcelo Jeneci traz para Goiânia nesta quinta-feira, às 21 horas, dentro da programação do projeto Engroove, a turnê do disco Guaia, no Ideologia 62. O álbum, terceiro registro da carreira, marca o retorno de um dos compositores mais celebrados desta década após um hiato de seis anos sem lançar material inédito - o último foi Com de Graça (...