Magazine Marcelo Adnet entra com queixa-crime contra Mário Frias após ofensas por paródia Caso aconteceu em setembro de 2020; Frias não comenta

Marcelo Adnet, 39, entrou com uma queixa-crime contra o ator Mário Frias, 49, secretário especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro. Segundo a advogada do humorista, o ator teria praticado crimes de injúria e difamação após Adnet fazer uma paródia dele. “Um palhaço decadente que se vende por qualquer tostão, trocando uma amizade verdadeira, um amor ou sua histór...