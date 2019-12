Magazine Marcas tradicionais de panetone investem em novidades que prometem agradar a gregos e troianos A Bauducco, por exemplo, lançou recentemente o panetone com recheio de damasco e cobertura de amêndoas

Para 2019, a expectativa da Associação Brasileira da Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi) é que as vendas de panetone cresçam 5% na comparação com o Natal passado – o que representa um faturamento de cerca de R$ 735 milhões. De olho nos números, marcas tradicionais também investem em novidades e lotam as gôndolas do...