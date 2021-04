Magazine Maratona em streaming Com a cerimônia do Oscar se aproximando, confira filmes indicados à premiação disponíveis nas plataformas

A poucos dias da premiação do Oscar 2021, ainda está em tempo de maratonar os filmes indicados. Como reflexo das mudanças provocadas pela pandemia de Covid-19, várias produções indicadas para a edição deste ano estão disponíveis nas plataformas de streaming. A lista oficial foi divulgada no dia 15 de março com a liderança do filme Mank, dirigido por David Finch...