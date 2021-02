Magazine Marília Mendonça sente dor no corpo, náusea e tem boca inchada após alergia a camarão A cantora afirmou que não sabia que tinha alergia a camarão

A cantora e compositora Marília Mendonça, 25, teve complicações por conta de uma alergia a camarão que ela nem sabia que tinha. Segundo a artista, os últimos dias foram de muita dor no corpo, vômitos, boca inchada e indisposição. "Eu achava que alergia a gente já nascia com ela. Não sabia que dava para desenvolver alergia. Fiz um caldo para colocar numa massa, com ca...