Magazine Marília Mendonça recebe o primeiro presente da gestação Artista esteve no São João de Amargosa, na Bahia, e se apresentou para cerca de 100 mil pessoas

Depois que anunciou a gravidez, no final de semana passado, a cantora sertaneja Marília Mendonça começou a ganhar mimos por onde passa. E o primeiro deles, pelo menos que se tem registro, ocorreu na Bahia. Como publicou o digital influencer e jornalista Hugo Gloss, a artista recebeu um body no São João de Amargosa com a mensagem: “meu primeiro arraiá”. Na quinta...