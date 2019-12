Magazine Marília Mendonça publica primeira foto com seu filho Léo Na foto divulgada em preto e branco mostra os novos papais exibindo o rostinho do recém-nascido

A cantora Marília Mendonça publicou nesta segunda-feira (16) a primeira foto com seu filho, Léo, fruto de seu relacionamento com o cantor Murilo Huff. A artista sertaneja deu à luz no Hospital Premium, em Goiânia. Na foto divulgada em preto e branco mostra os novos papais exibindo o rostinho do recém-nascido, com a seguinte legenda: “Seja bem-vindo, Léo”, escreve...