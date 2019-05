Marília Mendonça guardou para seus fãs goianos uma surpresa: a estreia do projeto Todos os Cantos nesta quinta-feira (23), véspera de feriado, a partir das 21 horas, no palco da Pecuária de Goiânia. Depois de percorrer algumas cidades gravando músicas para o novo DVD, a rainha da sofrência escolheu a capital goiana para iniciar a turnê no show A Festa das Patroas, também com Maiara & Maraisa. Para a cantora, a apresentação é sempre uma emoção já que frequentou o parque quando adolescente e agora volta pela terceira vez como grande atração.

“A ansiedade é a mesma que senti da primeira vez. Todo mundo sabe do meu carinho por esse lugar e o quanto a Pecuária de Goiânia é especial para mim. Sempre me emociono muito e me sinto abençoada e realizada quando me apresento na minha casa. A galera não pode perder”, vibra a goiana, em entrevista ao POPULAR. No projeto Todos os Cantos, Marília Mendonça se apresentava de surpresa nas cidades por onde passava. Em Goiânia, ela gravou em setembro do ano passado na Praça Cívica a música Bem Pior Que Eu.

A gravação reuniu uma multidão e rapidamente se tornou sucesso nas redes sociais. Em menos de oito horas de divulgação superou 1 milhão de visualizações no YouTube e hoje conta com mais de 270 milhões de visualizações. O momento ficou marcado para a cantora. “É fácil falar de Goiânia, porque é a minha terra e é sempre muito emocionante me apresentar aqui. Passa um filme na minha cabeça e foi isso que aconteceu na gravação em Goiás. Foi especial.”

O repertório da Pecuária é centrado nas faixas já gravadas do projeto, caso de Ciumeira (em Belém), Bem Pior Que Eu (Goiânia), Bebi Liguei (Natal), Bye, Bye (São Luís), Casa da Mãe Joana (Palmas) e Sem Sal (Fortaleza). As faixas foram lançadas no início do ano no disco Todos os Cantos – Volume 1. Na semana passada, a goiana disponibilizou mais três no EP Todos os Cantos – Volume 2 com as faixas Todo Mundo Vai Sofrer (Boa Vista), Serenata (Teresina) e Apaixonadinha (Salvador).

A cantora ainda percorrerá 11 cidades, das 27 programadas do DVD. A última apresentação foi em Aracaju com Abandono de Incapaz. Sobre o projeto, Marília Mendonça afirma que é uma das maiores realizações da carreira. “Estou muito feliz porque era um sonho. Sempre tive vontade de levar a minha música para todos os cantos do Brasil em show aberto ao público e eu mesmo tenho feito a divulgação. Cada lugar que passo, supero minhas expectativas. O contato com o público tem sido incrível”, destaca.

Festa das Patroas

Desde 2017, Marília Mendonça e Maiara & Maraisa estão rodando com A Festa das Patroas, pela primeira apresentada em Goiânia. Segundo a rainha da sofrência, a demora tem a ver com agenda, já que ela vem percorrendo 27 cidades com a gravação do DVD Todos os Cantos. “É também um projeto especial. Dividir o palco com Maiara & Maraisa é um orgulho muito grande. Temos uma história parecida de dedicação e trabalho para chegar onde chegamos”, diz.

Já as gêmeas estão com a turnê do disco Reflexo, lançado no ano passado paralelamente com Festa das Patroas. Maiara & Maraisa se apresentam pela segunda vez na Pecuária de Goiânia – a estreia foi em 2017. Assim como para Marília, tocar no parque sempre foi um sonho da dupla. “Sem dúvida para qualquer cantor é uma felicidade e uma responsabilidade grande se apresentar nesse palco. Estou feliz de voltar”, afirma Maiara. No repertório, estarão grandes sucessos como Medo Bobo e 10%.

A parceria de Maiara & Maraisa com Marília Mendonça é antiga, antes mesmo delas se tornaram estrelas do sertanejo. As sertanejas se conheceram num spa para emagrecimento. O trio trocou histórias de fossa e desilusão e começou a compor no espaço, caso da música No Dia do Seu Casamento, assinada por Marília e Maraisa e gravada no disco de estreia de Maiara & Maraisa em Goiânia. “Depois disso a nossa amizade só cresceu”, recorda Maiara. A parceria das artistas já rendeu além da Festa das Patroas, os álbuns Agora é Que São Elas (2016) e Agora é Que São Elas 2 (2018).