Magazine Marília Mendonça fala sobre transformações durante gravidez Cantora está grávida de seu primeiro filho, Léo

A cantora Marília Mendonça apareceu nas redes sociais para falar sobre sua gestação e as mudanças que tem notado nesse período. Grávida de seu primeiro filho, Léo, a goiana contou que sua voz melhorou, mas que tem encontrado muita dificuldade com figurino de gestante para os shows e que não está "nada linda". "Quero falar com vocês: preparem-se para me ver repeti...