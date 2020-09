Magazine Marília Mendonça e Maiara e Maraisa lançam álbum 'Patroas' com música inédita Compilado de 19 canções já está disponível

As cantoras Marília Mendonça e Maiara e Maraisa lançam nesta sexta-feira (4) o álbum “Patroas” que conta com uma compilação de 19 hits e de homenagens a grandes nomes. Dentre elas há uma inédita: “Uma Vida a Mais”. Tudo já está nas redes sociais das artistas. “Ter feito mais esse projeto com a Marília é a uma grande alegria. Nos divertimos demais durant...