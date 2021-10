Magazine Marília Mendonça e Maiara e Maraisa estampam telão na Times Square O trio está divulgando o novo trabalho de estúdio, o "Patroas 35%", que rendeu uma indicação ao Grammy Latino

As cantoras Marília Mendonça e Maiara e Maraisa estampam um telão na Times Square, em Nova York, em uma campanha do Spotify como as artistas Equal Brasil. Elas não esconderam a felicidade e compartilharam a foto da propaganda nas redes sociais, nesta quinta-feira (21). O trio está divulgando o novo trabalho de estúdio, o "Patroas 35%", que rendeu uma indicação ao Gra...