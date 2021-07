Magazine Marília Mendonça e a dupla Maiara & Maraisa realizam live neste sábado (24) Em esquenta para a volta aos palcos, as patroas apresentam canções inéditas do projeto

“Vocês podem esperar o melhor repertório do ano. Nunca me dediquei tanto a um projeto, nem no meu primeiro DVD. Está tudo muito equilibrado e com vários temas importantes”. O recado é da cantora Marília Mendonça sobre novo trabalho das Patroas, realizado em parceria com a dupla Maiara & Maraisa, que será apresentado de hoje, às 20 horas, em live no canal da rainha...