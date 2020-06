Magazine Marília Mendonça e a dupla Maiara & Maraisa realizam a Live das Patroas, neste domingo Com canções inéditas, modões e grandes sucessos, show das cantoras será transmitido às 17 horas, no canal do YouTube de Marília

Elas se conheceram em um spa em Goiânia antes mesmo de se tornarem grandes estrelas do sertanejo e principais vozes do movimento feminejo. Já consagradas, criaram uma festa somente delas para celebrar a amizade e a força da mulher no segmento que já foi exclusivamente masculino. Depois de pedidos, Marília Mendonça e as irmãs gêmeas Maiara & Maraisa apresentam a Live ...