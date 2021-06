Magazine Marília Mendonça diz que tem déficit de atenção nas redes sociais Ela fez um post na rede social elogiando quem trabalha com números e revelou o desafio de lidar com os números devido ao transtorno

A cantora Marilia Mendonça, 25, usou o Twitter nesta terça-feira (8) para falar aos seguidores que tem TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), que é caracterizado por desatenção, hiperatividade e impulsividade. Ela fez um post na rede social elogiando quem trabalha com números e revelou o desafio de lidar com os números devido ao transtorno. "Vocês que tr...