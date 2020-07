Magazine Marília Mendonça confirma término e desmente rumores de traição "Se eu parei de seguir é porque dói ficar vendo a pessoa o tempo inteiro, porque as pessoas têm sentimentos", disse

A cantora goiana Marília Mendonça se pronunciou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (20), sobre o término com Murilo Huff, um dia depois de ter deixado de seguir e apagado todas as fotos com ele de seu Instagram. Ela confirmou o fim do relacionamento e desmentiu rumores de traição. Chateada com notícias que saíram na noite de domingo (19), especulando que Maríl...