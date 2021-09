Magazine Marília Mendonça confirma fim de namoro com Murilo Huff A cantora disse que é muito grata pelo relacionamento e pediu que as pessoas não sejam desrespeitosas com a situação

Marília Mendonça, 26, se pronunciou nesta terça (28) sobre o fim do namoro com Murilo Huff, 25. No Twitter, a cantora disse que é muito grata pelo relacionamento e pediu que as pessoas não sejam desrespeitosas com a situação. Os dois são pais de Léo, 2. "Atrás de dois cantores, existem três vidas. Então, antes de digitar, lembrem-se disso. Se tem uma história verdad...