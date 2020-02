Magazine Marília Mendonça comemora dois meses de vida do filho O primeiro filho de Marília Mendonça é fruto do relacionamento com cantor e compositor goiano Murilo Huff

Marília Mendonça usou as redes sociais neste domingo, dia 16, para prestar uma homenagem ao filho. "Dois meses que você chegou revirando a minha vida. Dois meses que sinto meu coração batendo fora do peito. Dois meses que eu descobri o que é o amor. Dois meses que me pergunto como eu pude viver sem você. Te amo, meu príncipe! 16 será pra sempre o meu dia preferido", e...