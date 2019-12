Magazine Marília Mendonça apresenta com o marido quarto do primeiro filho, Léo Vídeo no Instagram mostra detalhes do espaço do recém-nascido, que possui tema de safári

A cantora Marília Mendonça mostrou detalhes do quarto do seu filho Léo, nascido na segunda-feira, 16. Ela e o marido, Murilo Huff, apresentaram o espaço com tema de safári na última quarta-feira, 18. No vídeo, o casal explica que a temática foi escolhida devido ao próprio nome do filho, que faz referência a um leão. "A gente decidiu que o Léo era nosso leãozinho", Maríli...