Magazine Marília Mendonça é confirmada na Pecuária 2019 de Goiânia; confira outras atrações O POPULAR antecipa em primeira mão nomes de artistas que vão se apresentar na festa na capital

A cantora Marília Mendonça fará show no dia 23 de maio, na Pecuária, no Parque de Exposições de Nova Vila. A apresentação integra a programação musical da 74ª Exposição Agropecuária de Goiás, que será realizada entre 17 a 26 de maio. Também farão shows as duplas Maiara & Maraísa (dia 23), Zé Neto & Cristiano e Diego & Victor Hugo (dia 18). A entrad...