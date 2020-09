Magazine Manter a atenção redobrada no crescimento infantil é fundamental para o desenvolvimento saudável Na casa da produtora cultural Lidiana Reis, os filhos Bento, de 3 anos, e Olga, de 11 meses, fazem acompanhamento no pediatra para observar se o ritmo de crescimento está indo de vento em popa

As boas horas de sono, a alimentação rica em nutrientes e as brincadeiras e exercícios físicos são combustíveis adicionais para o crescimento saudável da criança e do adolescente. Na casa da produtora cultural Lidiana Reis, os filhos Bento, de 3 anos, e Olga, de 11 meses, fazem acompanhamento no pediatra para observar se o ritmo de crescimento está indo de vento...