O violão tem recebido bastante a atenção de Marcelo Barra nos últimos dias. “Eu já era muito caseiro, mas tinha a rotina de ir para o estúdio de gravação. Mas agora que estamos bem quietinhos em casa, comecei a tocar bastante violão”, diz o cantor e compositor. Com a ajuda do filho, que está fazendo home office durante a quarentena, ele revela que está perdendo o medo de fazer gravações caseiras. “Eu sou de uma geração anterior; então, o receio existe. Mas tenho feito algumas gravações e publicado vídeos nas redes sociais.”

Ele revela que sempre assistiu muita televisão, mas que tem se policiado, principalmente em relação aos telejornais. “Estou tentando assistir uma vez ao dia apenas, porque eu ainda leio vários jornais. É uma dica que recebi há uns dias e que tem ajudado a manter a tranquilidade”, explica. Assistir a shows é uma das atividades que gosta de fazer e, no momento, está fazendo do sofá de casa. “Eu e minha esposa fomos atrás do Chico Buarque para assistir ao show dele em São Paulo e em Brasília. Dessa vez, fomos atrás dele na internet”, brinca. “Eu e ela aproveitamos que, aqui onde moramos, temos a chance de realizar caminhadas sozinhos, sem gente por perto, e vamos toda noite.”