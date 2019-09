Magazine Manoel Cordeiro cria autobiografia embalada pelo carimbó, lambada, brega e zouk em uma grande festa

Nem mesmo as queimadas, que cobriram as imagens de satélites da Nasa nas últimas semanas, foram capazes de parar Manoel Cordeiro nas terras amazônicas. Como espada e escudo, a guitarra que o músico leva ora no peito, ora em mãos, é uma espécie de arma contra a dureza da vida dos povos que habitam o Norte brasileiro. Mas Manoel não quer guerra com ninguém. O art...