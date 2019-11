Magazine Manga é antioxidante, faz bem ao sistema digestivo e fortalece a imunidade Além de perfumar as feiras nessa época do ano, a fruta é muito elogiada por nutricionistas

É uma festa de cores, aromas e sabores. A temporada de manga chegou e ela passou a dominar feiras, quintais e verdurões da cidade. Para os fãs da fruta como a gerente de vendas Madalena de Oliveira, de 59 anos, essa é – definitivamente – a melhor época do ano. “Acho que mistura tudo. O fim do período seco, as festas de fim de ano e os quintais cheios de pés de ma...