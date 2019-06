Magazine “Mandala não é algo apenas decorativo”, explica psicanalista Psicanalista com especialização em terapia de família e de grupo e que há mais de 30 anos trabalha com dependentes químicos, Arliete Carneiro explicou ao POPULAR como o trabalho com mandalas auxilia no resgate de um funcionamento mental melhor e no equilíbrio psíquico de seus pacientes.

Quando a senhora descobriu o poder terapêutico das mandalas? Quando comecei a utilizá-las no processo psicoterapêutico com meus pacientes e, principalmente, com adictos, dependentes químicos. A dependência química é considerada uma clínica de difícil manejo e as mandalas são ferramentas de grande utilidade para acessar o inconsciente sem provocar maiores res...