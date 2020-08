Magazine Mamães sem medo

Ser mãe em tempos de pandemia vem sendo desafiador para a pedagoga Damiane da Silva Oliveira Rodrigues, de 32 anos. Quando ficou grávida do segundo filho, ela estava morando em Santana do Araguaia, no Pará, e a cada três meses viajava para Itaberaí, que fica a 90 quilômetros de Goiânia, sua terra natal, para fazer exames de rotina. Na reta final da gravidez, a goiana ...