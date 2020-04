Vencedora do Emmy Kids Internacional, Malhação: Viva a Diferença voltará à tela da Globo nesta segunda-feira. Escrita por Cao Hamburger e com direção artística de Paulo Silvestrini, a obra estreou em 2017 com a proposta de celebrar a diversidade de um país tão plural como o Brasil. O sucesso da história da amizade improvável entre cinco meninas tão diferentes foi imediato entre o público e a temporada bateu vários recordes de audiência, tornando-se a temporada de Malhação mais vista em dez anos. E deu origem à série As Five, também escrita por Cao com exclusividade para o Globoplay, que conta a história das cinco amigas já no início da vida adulta. A série tem estreia prevista para este ano.

Tanto para o autor quanto para o diretor, a volta da história não poderia acontecer em momento mais oportuno. “Os valores que tratamos nessa obra são os mesmos que o País precisa para superar esse momento tão difícil”, avalia Cao. Para Silvestrini, também responsável pela direção artística da próxima temporada de Malhação, a Globo fez um acerto duplo na decisão. “É uma atitude admirável. O cuidado e o respeito da Globo com seus funcionários e a incrível parceria da empresa com o seu público, em decidir exibir nesse momento uma obra de qualidade e internacionalmente reconhecida, que fala da união de pessoas em torno de um objetivo comum, é motivo de orgulho e exemplo para todos nós”, elogia o diretor.

Ana Hikari, que interpreta Tina, não esconde a animação com a reapresentação. “Fiquei muito feliz e empolgada, porque é um projeto que discute temas importantes para a sociedade. Além de matar a saudade dessa história linda, vai ser um ótimo ‘esquenta’ para a nossa série As Five”, ressalta.

Sampa

Ambientada em São Paulo, Malhação: Viva a Diferença narra a história de amizade entre cinco garotas a partir de uma experiência única e inesquecível. Durante uma pane do metrô, Lica (Manoela Aliperti), Ellen (Heslaine Vieira), Tina (Ana Hikari), Benê (Daphne Bozaski) e Keyla (Gabriela Medvedovski), por obra do acaso, se veem presas no mesmo vagão e, como se não bastasse a tensão natural da situação, Keyla entra em trabalho de parto. Talvez por não verem outra alternativa, mas sem dúvida por terem muita coragem e solidariedade, as outras meninas se unem para ajudá-la. “Lembro claramente das gravações no metrô de São Paulo. Foi o início de uma jornada de mais de um ano na companhia das meninas. Guardo com muito carinho essa lembrança”, revela Manoela Aliperti.

A partir do nascimento da criança, o vínculo entre as garotas de raízes, vivências e personalidades distintas se fez: uma rica de estilo alternativo, uma “crânio” (e hacker) da periferia, uma mais rebelde e artista sansei, uma tímida e solitária que quer muito ter amigas e uma mãe adolescente, que precisa encarar as responsabilidades que a chegada de um bebê impõe. A trama acompanha a vida dessas jovens, que descobrem juntas como pode ser enriquecedor viver, confrontar e celebrar suas diferenças.

A cumplicidade dos personagens ultrapassou as telas e se estendeu para a vida real. Para Heslaine Vieira, que deu vida a Ellen, sua maior lembrança era a união de todos. “A gente se divertia no set, no camarim, com a equipe de produção e com os nossos diretores”, relembra.

Porta de entrada de muitos atores para a televisão, Malhação já revelou diversos talentos. Nessa temporada não foi diferente. Além de Heslaine, Manoela e Ana Hikari, a produção trouxe à tona o talento de Daphne Bozaski e Gabriela Medvdovski, e mudou a vida das cinco meninas.

“Foi a minha primeira experiência na televisão e um aprendizado enorme. Sem falar na possibilidade de mostrar meu trabalho para milhões de pessoas, diante do grande alcance da TV aberta”, avalia Daphne. O mesmo aconteceu com Gabriela. “Malhação foi o meu primeiro trabalho no audiovisual, e me permitiu conhecer um mundo novo, pelo qual me apaixonei instantaneamente. Eu estava começando no teatro e foi uma surpresa muito boa. Mudou minha carreira, e foi onde eu aprendi, cresci e fui muito feliz”, arremata Gabriela, que em breve será vista ainda em Nos Tempos do Imperador ao lado das amigas de Malhação Daphne e Heslaine Vieira.

Vídeo em favor da diversidade

“Negro, branco, rico, pobre/ O sangue é da mesma cor/ Somos todos iguais/ Sentimos calor, alegria e dor.” O trecho é da música Bate a Poeira, tema de abertura de Malhação interpretada por Karol Conka. Reforçando a proposta da temporada Viva a Diferença de celebrar a diversidade e exaltar a igualdade, parte do elenco e da equipe de produção da série gravou um vídeo manifesto recitando esse hino, escrito por Karol Conka, Nave, Gee Rocha, Laudz e Zegon. O material conta com a participação especial da própria compositora e intérprete e pode ser conferido no canal da Globo no YouTube por intermédio do link: www.youtube.com/watch?v=OFbe5stw0rc.

Bate a Poeira embala a abertura, que retrata a interação dos jovens com a cidade. Seja em meio à multidão, interagindo com espaços públicos, descobrindo novos caminhos ou passando por ruas e avenidas já conhecidas. A cidade faz parte do cotidiano do jovem assim como ele é peça importante do contínuo movimento urbano. Imagens em planos abertos se misturam a outros bem fechados, traçando um paralelo entre o universo macro, que compõe as cidades, e o micro, construído no dia a dia de cada pessoa.

Com essa construção, a abertura representa a realidade de quem está inserido em tudo que acontece ao seu redor, sem deixar de olhar para si e para os momentos íntimos da vida. De quem acompanha o movimento que o cerca, convive com as diferenças e, ao mesmo tempo, imprime seu repertório pessoal a cada interação com o ambiente.

À época, Karol Conka revelou que o convite para a música chegou como uma surpresa. “Embora já tivesse o sonho de ter minha música na abertura de uma novela, eu não esperava mesmo. Fiquei muito feliz porque o público jovem gosta do meu trabalho e estou superanimada porque o elenco de Malhação e a história dessa temporada são muito interessantes.” Ela conta ainda que Bate a Poeira foi uma indicação do autor Cao Hamburger. “A mulher atual tem desafios grandes pela frente. A letra fala de desafios pessoais nesse contexto e acho a escolha perfeita.”