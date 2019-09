Magazine Malhação: Rita se emociona com a possibilidade de ficar perto de Nina e Filipe Confira o resumo da novela desta sexta-feira (20)

Rita se emociona com a possibilidade de ficar perto de Nina e Filipe. A apresentação de Raíssa e Nanda é um sucesso. Raíssa tenta se reaproximar de Nanda, mas a menina é fria com a amiga. Lara se revolta com a decisão de Lígia de permitir a convivência entre Rita e Nina. Ivete incentiva Nanda a se insinuar para João Estrela. Joaquim comenta com Lígia que acredita que Ri...