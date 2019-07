Magazine Maju Coutinho vai apresentar o 'Fantástico' no lugar de Poliana Abritta Depois de comandar a bancada do Jornal Nacional, jornalista substituirá a colega de profissão nos domingos 4 e 11 de agosto

A jornalista Maju Coutinho fará sua estreia como apresentadora do Fantástico no próximo domingo, 4, confirmou a assessoria da Globo ao E+ nesta terça-feira, 30. Por meio de nota, a emissora informou que "Ana Paula Araújo passou a cobrir as férias de Renata Vasconcellos no Jornal Nacional, seguindo as alterações naturais de apresentadores substitutos em programas e tele...