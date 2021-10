Magazine Maju Coutinho assumirá a apresentação do Fantástico ao lado de Poliana Abritta Tadeu Schmidt à frente da 22ª edição do BBB, apresentadora deixa o jornal Hoje para assumir o novo desafio

Os fãs do reality show mais assistido do País já podem dar as boas-vindas para seu mais novo integrante. A 22ª edição do Big Brother Brasil (Rede Globo) será apresentada por Tadeu Schmidt. Atual apresentador do Fantástico, Tadeu tem uma trajetória de 24 anos na Globo e dará início ao seu novo desafio no Entretenimento da Globo em janeiro, na estreia da nova tem...