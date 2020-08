Magazine Maitê Proença diz que escondeu diagnóstico de coronavírus até da filha Atriz revelou durante uma live que guardou segredo para não causar preocupação para a filha que estava grávida

A atriz Maitê Proença, 62, revelou que teve Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no começo da pandemia. Contudo, preferiu não compartilhar o assunto com ninguém, porque temia a reação da filha, Maria, que estava grávida da primeira neta da atriz. "Lá no início da pandemia, eu tive um exame que deu positivo. Eu não podia contar para ninguém, porque eu não...