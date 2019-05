Magazine Maitê Proença desembarca em Goiânia para falar sobre longevidade e qualidade de vida Atriz é embaixadora do 1º Life Care, evento realizado por Ludovica e Shopping Bougainville

O dia de Maitê Proença só começa depois de um pequeno ritual. Ela lava o rosto com água filtrada, aplica um creme feito com ervas do Cerrado e finaliza com protetor solar. Bebe um copo de água quente e come uma fruta. No meio do processo abre as janelas para renovar o ar e saúda o sol enquanto pratica a chamada respiração consciente. Aos 61 anos uma das atrizes...