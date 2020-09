Magazine “Mais Você” de volta à programação da Globo A partir de 5 de outubro, emissora promove mudanças na grade

A Globo decidiu que o Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, 71, vai voltar ao ar a partir do dia 5 de outubro. O martelo foi batido esta semana. A medida visa acomodar o matutino antes do Encontro com Fátima Bernardes, programa que até então abria espaço para que a apresentadora rememorasse receitas da época em que a atração estava na programação.A Globo ...