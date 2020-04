Magazine Mais tempo para a natureza

Professora em dois turnos, Amisadae de Oliveira Pinto Moraes, de 55 anos, em dias normais tinha pouco tempo para curtir o quintal que cuida com carinho na casa onde mora há 50 anos, no Parque Maracanã, em Goiânia. Por isso, ela tem aproveitado esses dias de quarentena para apreciar a natureza do local que tem plantas ornamentais e um pequeno pomar com pés de jabutica...