Magazine Mais representações

Quem também vem trabalhando uma série sobre esse período de pandemia é a artista plástica Alessandra Teles. Ao todo serão 12 obras que retratam raças e raízes e os sentimentos que pessoas estão passando nesse período, como o medo, as crenças e as angústias. Nos trabalhos, ela fez rostos em argila com variadas feições no centro e gravadas com símbolos de algumas tribos ante...