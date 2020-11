Magazine Mais que refúgio, terapia

Há dois anos, quando a professora Adriane Camilo Costa, 55, se mudou para a então nova casa localizada no Parque Amazônia, haviam no grande quintal apenas duas mangueiras. Com o passar dos meses, a goiana foi transformando o seu refúgio urbano e hoje já desfruta de um pomar com maracujá, amora, figo, araçá, jabuticaba, mamão, uvaia e cagaita. “O pomar divide espaço c...