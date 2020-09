Magazine Mais que filosofia

Marilena Chui, uma das mais importantes filósofas do Brasil, está completando hoje 79 anos de idade. Professora aposentada da Universidade de São Paulo, ela é assumidamente de esquerda, com intensa militância política. Com centenas de artigos e dezenas de livros publicados, Marilena Chaui já ganhou diversos prêmios, dentre eles três Jabutis, um dos mais importantes...