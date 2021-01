Magazine Mais protagonistas

Nos próximos anos, o rosto de Taylor-Joy continuará ilustrando alguns projetos de peso. A atriz deve aparecer em seis filmes já anunciados ou em fase de produção, sempre com protagonismo. Ela vai se juntar ao diretor Edgar Wright em Last Night in Soho, reencontrar Robert Eggers para The Northman e ser a estrela de The Sea Change, a estreia de Kristin Scott Thomas na cadeir...