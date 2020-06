Magazine Mais problemas

A dor de coluna não é o único problema que assusta no home office. Segundo o cirurgião ortopedista Henrique Bufaiçal, devido à má postura ou gestos muito repetidos no dia a dia, as mãos e punhos podem sofrer com dores que geralmente são mais frequentemente associadas à sobrecarga muscular (mialgias), caso de tendinites e compressões de nervos. “Todos podem se agravar quand...