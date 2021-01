Magazine Maior visibilidade

Os documentários têm conquistado maior visibilidade, nos âmbitos local, nacional e até internacional, mesmo com todas as dificuldades, Prova disso foi a indicação ao Oscar do filme de Petra Costa, Democracia em Vertigem, no ano passado. “É um marco, inclusive de uma forma do documentário. E de uma geração”, define Marcela Borela. “A Petra fez vários filmes antes da parcer...