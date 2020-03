Em meio à pandemia do coronavírus, cantores sertanejos deixaram o isolamento e foram ao Estádio Serra Dourada, em Goiânia, para ajudar na produção de 2 mil marmitas, que serão distribuídas para famílias de baixa renda e profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19.

Quem divulgou a ação solidária nas redes sociais, nesta terça-feira (31), foi a dupla Maiara e Maraísa. O cantor Fernando, que canta com Sorocaba, também participou do ato.

“Tudo é feito com a máxima assepsia, respeitando todas as normas de higiene, com luvas, toucas, máscaras e obedecendo a distância segura entre os voluntários”, diz o post da dupla tocantinense, onde as cantoras e Fernando aparecem cozinhando.

A ação é uma iniciativa da Paróquia Divino Espírito Santo e do Encontro de Casais com Cristo. “A hora é de nos unirmos em prol do nosso próximo e fazermos o que estiver ao nosso alcance, para que todos possam ter um mínimo de dignidade nesse momento tão difícil e inédito na vida de todos nós”, acrescenta a publicação.

Por fim, os cantores pedem que as pessoas que puderem doem cestas básicas para que a distribuição continue. “Você que quer ajudar e ainda não sabe como, aqui temos um ponto de apoio e recebimento de doações. Vamos unir nossas forças para vencermos essa batalha que é de todos nós”, finaliza.