Magazine 'Magazine Sonoro' volta com episódio sobre tradição das serenatas na cidade de Goiás Episódio narra transformação de hábito antigo em atrativo turístico e os desafios impostos agora pela pandemia

O Magazine Sonoro, podcast de cultura do POPULAR, está de volta nesta sexta-feira, em sua segunda temporada. O primeiro programa de 2021, já disponível gratuitamente em todas as plataformas de streaming de áudio e também no site do jornal, aborda a tradição de serenatas na cidade de Goiás. O hábito antigo de músicos percorrerem a ruas da antiga capital entoand...