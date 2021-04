Magazine 'Magazine Sonoro' discute importância da contribuição indígena na formação da identidade goiana Episódio traz entrevista com indígena Kamayurá e pesquisador do assunto da UFG

Na semana em que se comemorou o Dia do Índio, o Magazine Sonoro propõe uma discussão sobre a importância da contribuição indígena na formação da identidade goiana. O contato entre nativos indígenas, negros e bandeirantes foi fator decisivo para a formação da cultura do Estado, deixando como legado as principais cidades históricas, como Corumbá de Goiás, Pirenópolis e Goiás, a...