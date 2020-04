Teatros, cinemas e museus de portas fechadas. Lançamentos de discos, livros, shows e festivais de música adiados. Em Goiás, o setor cultural foi um dos primeiros atingidos pela pandemia do novo coronavírus. A crise sanitária afetou em cheio a classe artística que depende do público - e obviamente das aglomerações - para se manter. Os efeitos da situação são a matéria-prima da quarta edição do Magazine Sonoro, podcast de cultura do jornal O POPULAR.

Os convidados especiais do programa são a repórter de cultura do POPULAR Luisa Guimarães, o coreógrafo Henrique Rodovalho, da Quasar Cia de Dança, e o músico Xexéu. Luisa é autora de uma reportagem publicada no último fim de semana que mapeou o impacto da pandemia nas artes goianas. No bate-papo, ela conta os bastidores e curiosidades da matéria e analisa como os artistas goianos estão lidando com a atual crise.

Já Henrique Rodovalho fala sobre como a Quasar Cia de Dança teve seu cronograma totalmente alterado, inclusive com o adiamento de apresentações do novo espetáculo Estou Sem Silêncio, além do clima de apreensão e incerteza entre os artistas. Xexéu, que teve toda a agenda de shows cancelados, fala sobre uma campanha solidária que está arrecadando cestas básicas para artistas que começam a sentir os efeitos econômicos da pandemia. O quarto episódio do Magazine Sonoro tem roteiro de Rodrigo Alves, editor do Magazine, que divide a apresentação com o repórter Renato Queiroz.

O podcast conta ainda com a participação do editor de Notícias do POPULAR Márcio Leijoto, que traz dicas bacanas de livros para os ouvintes lerem durante o período de isolamento social. O programa, que está disponível a partir desta hoje em todas as plataformas de streaming, vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias, comentando os principais assuntos da música, cinema, literatura, moda, teatro, artes plásticas e televisão. A edição do Magazine Sonoro é de Rodrigo Alves, com trabalhos técnicos de Dior Ricardo, Álvaro Júnior e Rubens Renato Júnior e direção de Fabrício Cardoso, editor-executivo do POPULAR.