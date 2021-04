Goiás está entre os dez estados com mais estabelecimentos produtores de cachaça registrados, segundo o Anuário da Cachaça 2020 produzido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Na rota da aguardente, o Estado tem se destacado e levando prêmios com o que vem sendo produzido por aqui. A qualidade ganhou o selo de reconhecimento Cachaça de Goiás - Paixão de Alambique dada pela Agopcal - Associação Goiana dos Produtores de Cachaça de Alambique.

O engenheiro agrônomo Luiz Manteiga é presidente da associação e proprietário da tradicional Cachaça Castelo Branco, produzida em Campo Alegre de Goiás, próximo a Orizona. “Meu avô, Sebastião Ferreira Álvares da Silva, começou a produzir quando veio para Goiás para trabalhar em Formosa, em 1918. Foi levar uma boiada de lá para Barretos e no meio do caminho, em Campo Alegre, conheceu a minha avó e se casou”, conta. A produção começou em 1942, mas apenas para consumo próprio. Alguns anos depois, em 1946, viu a possibilidade de o negócio vingar na região. “Meu tio Lázaro começou a produzir, meu tio Emídio também produzia junto com o vovô, engarrafando a Castelo Branco”, diz.

Em 1968, seu pai, Luiz Manteiga Álvares de Campos, deu continuidade à produção, mesmo ano em que ganhou registro no Mapa. A tecnologia era a mesma usada pelo avô, um Engenho Estamato n°4. “Mas não tinha eletricidade. Era um conjunto locomóvel, que era alimentado pelo bagaço de cana”, conta Luiz. Em 2008, estava morando em Ribeirão Preto quando o pai o chamou para continuar a tradição da família com a empresa, agora em nova sede e com melhor parte estrutural. “Mas eu vim com um objetivo. Eu sabia que o mercado da cachaça era desvalorizado e queria fazer alguma coisa para somar o negócio da família”, relata.

A associação dos produtores foi criada com a intenção de organizar o setor, estimular e garantir a produção de qualidade no Estado. Apesar de os alambiques informais ainda serem a grande maioria, a Agopcal junto ao Sebrae Nacional e Sebrae Goiás e parceria com a Emater Goiás vem elaborando projetos e ações para formalizar a produção. Célio Cintra, que é membro da associação, lembra da primeira participação em uma Expocachaça, no ano de 2016. “Fomos para conhecer e entender e voltamos com sete amostras de Goiás, encaminhadas para degustação às cegas. Delas, seis ganharam medalhas”, comemora.