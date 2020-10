Magazine Madame Sheila volta ao palco nesta quinta-feira (29) no site do Teatro Unimed Avessa ao calor do Brasil que a impede de usar um bom casaco de pele importado, a socialite tem passado a quarentena cercada apenas por empregados, que só agora percebeu que existem de fato

Não, este ano não teve verão europeu. Nada da brisa suave da Côte d’Azur, dos vinhos premiados do Algarve, nem da agitação luxuosa de Capri. Devido à pandemia da Covid-19, Madame Sheila – uma das personagens mais famosas do humorista Luís Miranda – está presa. Em sua própria mansão, em Paris, é claro. Avessa ao calor do Brasil que a impede de usar um bom casa...