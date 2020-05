Magazine Antologia reúne 30 contos, dos quais 11 nunca publicados, de Machado de Assis

Ao apresentar ao leitor a antologia Contos (Quase) Esquecidos de Machado de Assis, o crítico literário João Cezar de Castro Rocha, professor titular de Literatura Comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), faz um pequeno prólogo em que analisa o papel de Shakespeare na literatura do escritor brasileiro, em particular a estrutura de sua peça Henri...